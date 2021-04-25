Усман – после победы над Масвидалем: Он заставил меня показать лучшее, на что я способен

33-летний боец смешанных единоборств Камару Усман прокомментировал победу в прошедшем поединке.

— Я выражаю уважение Хорхе Масвидалю. Еще никто не заставлял меня так нервничать перед боем, но у Хорхе это получилось. Он заставил меня усердно тренироваться и показать лучшее, на что я способен. Сейчас я — лучший боец вне зависимости от весовой категории, — приводит слова нигерийца metaratings.ru.

Добавим, что Усман провел 20 боев на профессиональном уровне, и лишь однажды он потерпел поражение.