«Ты лучший в октагоне и вне его». Нурмагомедов обратился к Усману

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Камару Усману после победы нигерийца над Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261.
Отметим, что 33-летний спортсмен в четвертый раз кряду смог защитить титул промоушена в полулегком весе.
– Удачи, брат. Ты лучший в октагоне и вне его, – написал Хабиб на своей странице в Twitter.
На протяжении всей карьеры Усман принял участие в 20 боях, одержав 19 побед. Титул в полулегкой весовой категории он завоевал в марте 2019 года, победив Тайрона Вудли.
источник: «Советский спорт»