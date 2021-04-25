«Ты лучший в октагоне и вне его». Нурмагомедов обратился к Усману

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Камару Усману после победы нигерийца над Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261.

Отметим, что 33-летний спортсмен в четвертый раз кряду смог защитить титул промоушена в полулегком весе.

– Удачи, брат. Ты лучший в октагоне и вне его, – написал Хабиб на своей странице в Twitter.

На протяжении всей карьеры Усман принял участие в 20 боях, одержав 19 побед. Титул в полулегкой весовой категории он завоевал в марте 2019 года, победив Тайрона Вудли.