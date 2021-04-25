Силва поддержал американского бойца Уайдмана

Бразильский боец смешанных единоборств Андерсон Силва отреагировал на инцидент в поединке двух американских бойцов на турнире в Джексонвилле.

— Мои глубочайшие и искренние сожаления, чемпион. Поверь, я желаю тебе скорейшего выздоровления. В этот момент я желаю тебе и твоей семье света, любви, и мудрости. Фанаты спорта, прошу вас, отнеситесь с уважением к этому невероятному воину и давайте пожелаем, чтобы он как можно быстрее выздоровел на сто процентов. Да благословит Господь тебя и твою семью, Крис, — написал бразилец в своем instagram-аккаунте.

Напомним, что в декабре 2013 года Силва в поединке с Уайдманом получил похожую травму.