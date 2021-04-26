Дана Уайт: Усман на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом всех времен

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу действующего чемпиона организации в полусредней весовой категории Камару Усмана в титульном бою над Хорхе Масвидалем.

«Это было невероятно. Как бы вы ни относились к Усману, он один из лучших. Он на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом всех времен. С каждым проведенным поединком он становится только лучше», - приводит слова руководителя Metaratings.ru.

Напомним, что на турнире UFC 261 в Джексонвилле нигириец отправил Масвидаля в нокаут.

Отметим, спортсмен из Нигерии вышел на второе место в истории организации по количеству одержанных побед подряд.

За карьеру в смешанных единоборствах Усман одержал 19 побед и потерпел одно поражение. На счету Масвидаля 35 побед и 15 поражений.