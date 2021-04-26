Женское ММА утвердили официальным видом спорта

В понедельник, 26 апреля Министерство спорта России утвердило женское ММА в качестве официального вида спорта.

Таким образом, россиянки получили право отбора в национальную сборную, а также возможность выполнять мастерские звания.

«Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы. Отдельное спасибо Минспорту за поддержку нашего вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину.

Это вид спорта практикуется во многих других странах. Нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее. Это не значит, что наши девушки слабые. В мире уже 5-8 лет культивируется этот вид спорта, как официальный, ведется отбор. В «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира.

Мы, к сожалению, в этом плане отстаем, но всему свое время. Думаю, что в этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы», – добавил глава президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.