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Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.18
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Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.33 Х 3.80 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.60 П2 1.28
26 апреля 13:07
автор: Сергей Иванов

Женское ММА утвердили официальным видом спорта

Советующее решение принято Министерством спорта РФ.

В понедельник, 26 апреля Министерство спорта России утвердило женское ММА в качестве официального вида спорта.

Таким образом, россиянки получили право отбора в национальную сборную, а также возможность выполнять мастерские звания.

«Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы. Отдельное спасибо Минспорту за поддержку нашего вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину.

Это вид спорта практикуется во многих других странах. Нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее. Это не значит, что наши девушки слабые. В мире уже 5-8 лет культивируется этот вид спорта, как официальный, ведется отбор. В «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира.

Мы, к сожалению, в этом плане отстаем, но всему свое время. Думаю, что в этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы», – добавил глава президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

источник: «Советский спорт»
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