Женское ММА в России признали официальным видом спорта

26 апреля Министерство спорта России приняло решение признать женское ММА официальной спортивной дисциплиной.

Как сообщает «Профиль», теперь спортсменки будут иметь право отбираться в национальную команду, а также имеют возможность выполнять мастерские звания.

– В «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира», – приводит слова президента Союза ММА Радмира Габдуллина пресс-служба организации.

Отметим, что в ближайшее время состоится отборочные соревнования в женскую сборную России для дальнейших выступления на чемпионатах мира и Европы.