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27 апреля 10:10
автор: Владислав Корегин

Женское ММА в России признали официальным видом спорта

Советующее решение принято Министерством спорта РФ.

26 апреля Министерство спорта России приняло решение признать женское ММА официальной спортивной дисциплиной.

Как сообщает «Профиль», теперь спортсменки будут иметь право отбираться в национальную команду, а также имеют возможность выполнять мастерские звания.

– В «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира», – приводит слова президента Союза ММА Радмира Габдуллина пресс-служба организации.

Отметим, что в ближайшее время состоится отборочные соревнования в женскую сборную России для дальнейших выступления на чемпионатах мира и Европы.

источник: «Профиль»
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