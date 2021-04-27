Кормье выразил готовность провести поединок с блогером Полом по правилам ММА

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал о том, что он готов провести поединок с известным блогером и боксером Джейком Полом.

Напомним, что на турнире UFC 261 спортсмены обменялись резкими фразами, после чего их разняла охрана. Ранее Пол вызвал Кормье на боксерский бой.

– Боксировать с Полом? Зачем мне это делать? Я и так заработал достаточно денег в своей карьере. Я готов с ним подраться, но только по правилам ММА. Я не позволю использовать свое имя как трамплин. Мне нравится мое наследие, я буду его охранять. Если ради этого придется набить морду этому парню, то я так и сделаю, – цитирует Кормье MMA Junkie.

В своей карьере 42-летний Кормье одержал 22 победы и потерпел три поражения. Один бой был признан несостоявшимся. Что касается Пола, то 24-летний американец в трех своих поединке в профессиональном боксе одержал три победы. Недавно он отправил в нокаут бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.