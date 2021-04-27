В UFC надеются провести турнир в России с болельщиками в 2021 году

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский сообщил о том, что организация рассматривает вариант с проведением турнира на российской территории в 2021 году.

Отмечается, что к будущим соревнованиям могут быть допущены зрители.

– Ситуация улучшается, хотя она до сих пор остается непростой. В контексте того, что в США прошел первый турнир с полным залом, мы надеемся, что через какое-то время сможем получить разрешение на получение подобного турнира и в России. Но пока у нас нет никаких четких планов и дат. Надеемся, что это получится в этом году, – цитирует Громковского «МК-Спорт», ссылающийся на ТАСС.

Напомним, что на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида), состоявшемся в ночь на 25 апреля, были допущены болельщики впервые с начала пандемии коронавируса.

Что касается соревнований в России, то UFC дважды проводил турниры в Москве, а также один раз в Санкт-Петербурге.