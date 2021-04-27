Макгрегор пожертвовал полмиллиона долларов на благотворительность

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор перечислил обещанные 500 тысяч долларов на организацию «Boys & Girls Club of Acadiana».

«Мы с радостью сообщаем, что Конор Макгрегор пожертвовал 500 тысяч долларов на поддержку подрастающего населения Южной Луизианы. Эта инвестиция меняет правила игры! Спасибо, Конор, за то, что обеспечил наших детей всем необходимым для роста и процветания», - сообщается в официальном аккаунте детского клуба в Инстаграм.

В организации также сообщили, что деньги экс-чемпиона UFC в легком весе помогут обеспечить всем необходимым детей из малообеспеченных семей, а также организовать летний лагерь-2021.

Перечисление денег произошло после недавнего публичного скандала Конора с Дастином Порье, для которого Лафайет является родным городом. Американец обвинил Макгрегора в том, что его благотворительный фонд так и не получил обещанных ирландцем денег. Позже выяснилось, что Конор сделал это в обход организации Дастина.

Напомним, что третий поединок между Порье и Макгрегором состоится 10 июля в Лас-Вегасе в рамках UFC 264.