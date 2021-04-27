Порье предложил Макгрегору сразиться в полусреднем весе

Американский боец ММА Дастин Порье предложил ирландцу Конору Макгрегору провести предстоящий бой в полусредней весовой категории, сообщает RТ.

«Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории», – написал бывший временный чемпион UFC в Twitter.

Макгрегор отреагировал на это предложение отказом. «Нет», – ответил он.

Напомним, третий бой между бойцами пройдет в ночь на 11 июля. В первой встрече, состоявшейся в сентябре 2014 года, Конор нокаутировал Порье в первом раунде, однако в январе 2021 года Дастин взял уверенный реванш, выиграв нокаутом во втором раунде.

Отметим, что ради третьего боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях американец отказался от поединка за пояс, который стал вакантным после официального ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Чемпионский титул в легком весе в ночь на 16 мая оспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.