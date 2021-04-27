Хамзат Чимаев: Хочу драться с Ником Диасом. Он - легенда

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал информацию о том, что его следующим соперником может стать старший из братьев Диасов, решивший возобновить карьеру в смешанных единоборствах.

«Я хочу драться с ним, – заявил Чимаев в интервью MMA Junkie. – Это было бы здорово. Я смотрел его бои, когда был ребенком, и теперь у меня есть возможность подраться с ним. Он легенда, его знает все мировое ММА-сообщество. Идеально для меня. Посмотрим, кто настоящий гангстер. Хотя на самом деле он из хороших парней, которые только строят из себя гангстеров».

Хамзат Чимаев провел в ММА девять боев, не потерпев ни одного поражения. В сентября прошлого года он уже на 17-й секунде нокаутировал Джеральда Мершерта в рамках турнира UFC. В марте Хамзат объявил о завершении карьеры из-за последствий коронавирусной инфекции, однако вскоре решил вернуться в октагон.