Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски Proper Twelve американской компании Proximo Spirits за 600 млн долларов. Об этом сообщает The Independent.

Полученные деньги спортсмен поделит между сооснователями бренда, своим менеджером Оди Аттаром и бизнес-партнером Кеном Остином. Сам Макгрегор останется лицом виски.

Напомним, что 10 июля в рамках UFC 264 ирландский боец в третий раз в своей карьере выйдет в октагон драться против американца Дастина Порье.

Также добавим, что в 27 боях в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 побед, их них 19 нокаутом.