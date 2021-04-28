Камару Усман: Бой с Хабибом стал бы величайшим в истории UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что его возможные противостояния с завершившими профессиональную карьеру россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером стали бы величайшими поединками.

«Бой с Хабибом стал бы самым громким событием в истории UFC, но проблема в том, что этого никогда не случится. Вероятность того, что состоится бой с Жоржом Сен-Пьером выше, чем поединок с Хабибом. Жорж проделывает много вещей за пределами клетки. Я очень рад за Сен-Пьера. Но если он решит вернуться, то я сломаю его», – сказал Усман в интервью TMZ Sports.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в легком весе. В профессиональных поединках по ММА он одержал 29 побед, не потерпев ни одного поражения. Камару Усман провел в смешанных единоборствах 20 боев, проиграв лишь в одном из них в самом начале карьеры.