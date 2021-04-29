Президент Bellator: Мы предложили Емельяненко несколько вариантов оппонентов

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация предложила Федору Емельяненко несколько вариантов противников на следующий поединок.

«Да, мы говорили с Федором о соперниках три дня назад. Предложили Емельяненко варианты оппонентов, сейчас он должен переговорить со своим тренером. Думаю, мы сможем анонсировать что-то уже 7 мая. Так или иначе, новости должны быть в ближайшее время», - приводит слова руководителя ТАСС.

Последний свой поединок в Bellator боец провел в декабре 2019 года, одолев американца Куинтона Джексона на турнире в Японии.

Емельяненко в смешанном стиле одержал 39 побед, потерпел шесть поражений и один бой был признан несостоявшимся.