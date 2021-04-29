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29 апреля 10:57
автор: Евгений Лиманский

Валентина Шевченко: Я открыта для поединка с Чжан Вейли

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе готова встретиться в октагоне с представительницей Китая.

Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко из Киргизии заявила, что ее следующей соперницей может стать китаянка Чжан Вейли, если та решит подняться в ее весовую категорию, сообщает Low Kick MMA.

«Если она захочет подняться в наилегчайший вес, кто может ее остановить? Никто не может. Это ее решение. Впрочем, он должна провести здесь бой, чтобы доказать, что готова драться за титул. Так и должно быть, но да, я открыта для этого поединка. Думаю, у Чжан будет реванш с Роуз Намаюнас, так что это будет следующим шагом. А потом ее команда, возможно, подумает о переходе в наилегчайший вес», – приводит источник слова Шевченко.

Напомним, в ночь на 25 апреля Валентина Шевченко защитила титул в рамках UFC 261, победив нокаутом Джессику Андраде из Бразилии. На этом же турнире Чжан Вейли потеряла пояс в минимальном весе, проиграв Роуз Намаюнас.

источник: «Советский спорт»
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