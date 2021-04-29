Дастин Порье: Собираюсь снова побить Конора

Американец Дастин Порье заявил, что не планирует доводить предстоящий бой против Конора Макгрегора до судейского решения.

«Я собираюсь снова побить Конора. Эта трилогия много значит для меня, как в личном, так и в профессиональном плане. Моя личная цель – сохранить статус претендента номер один, драться за титул и увидеть на своей талии чемпионский пояс», – цитирует Порье ESPN.

Напомним, в первой встрече между бойцами, состоявшейся в сентябре 2014 года, Конор нокаутировал Порье в первом раунде, однако в январе 2021 года Дастин взял уверенный реванш, выиграв нокаутом во втором раунде.

Ради третьего боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях американец отказался от поединка за пояс, ставший вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. Чемпионский титул в легком весе в ночь на 16 мая оспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.