Деррик Льюис – о своем бое с Нганну: Это будет веселая драка

Боец смешанных единоборств Деррик Льюис рассказал о своих ожиданиях от боя с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Это будет веселая драка. Мы оба многому научились. Мы оба улучшились после первого боя. На этот раз будет задействовано все пять раундов. Думаю, в каждом из них зрители увидят насыщенный бой с обоюдными ударами, так что будет интересно посмотреть. Могу сказать, что в первом же интенсивном размене я нокаутирую Нганну, – цитирует Льюиса ESPN.

Реванш между америнанцем и французом камерунского происхождения может состояться 12 июня на UFC 263. В первом их поединке, прошедшем в 2018 году, победа единогласным решением судей досталась Льюису.