Поединок между Ромеро и Джонсоном на Гран-при Bellator отменен – врачи не допустили кубинца к бою

Пресс-служба Bellator объявила об отмене поединка между кубинцем Йоэлем Ромеро и представителем США Энтони Джонсоном.

Причиной подобного решения стали результаты медицинского обследования 44-летнего Ромеро – врачи не допустили спортсмена к поединку.

Отметим, что бой должен был состояться 7 мая в рамках 1/4 финала Гран-при на турнире Bellator 258.

– Ромеро будет иметь возможность подать повторную заявку в ближайшие месяцы, чтобы принять участие в соревнованиях. Мы с нетерпением ждем его дебюта в нашей организации. Мы постараемся сделать все необходимое для проведения боя между ним и Джонсоном в будущем, – говорится в заявлении Bellator.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянина Вадим Немков должен был провести поединок с победителем боя Ромеро – Джонсон.