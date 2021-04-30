Родригесу не терпится подраться с Магомедшариповым

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес заявил, что ждет поединка с россиянином Забитом Магомедшариповым.

«Эта схватка однажды должна состояться. Мне не терпится подраться с Забитом из-за всей чуши, которую он постоянно несет. Про симуляцию травм, про избегание боя… Его момент наступит», - приводит слова Родригеса «RT на русском», ссылаясь на Middleeasy.

Отметим, что последний раз Магомедшарипов дрался в октагоне 9 ноября 2019 года. Тогда судьи на турнире UFC в Москве отдали россиянину победу в поединке с американцем Кэлвином Каттаром.

Из-за того, что Магомедшарипов такое длительное время не участвовал в боях, UFC исключил его из своего рейтинга. Всего в 19 схватках в смешанных единоборствах россиянин одержал 18 побед (6 нокаутом).

Мексиканец Родригес выиграл 13 (четыре нокаутом) из 16 поединков в ММА.