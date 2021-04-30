Вадим Немков: Пока из UFC на меня никто не выходил

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков оценил возможность своего перехода в организацию UFC.

– Я говорил, что если поступит предложение от UFC, то я буду готов перейти. Но если предложения не будет, а Bellator предложит хороший контракт, то я останусь. Напрашиваться не буду. Пока из UFC на нас никто не выходил. Мне было бы интересно сразу выйти за чемпионский пояс. По фамилиям кого-то называть нет большого смысла, потому что ситуация может поменяться за полгода, – цитирует Немкова News.ru.

В смешанных единоборствах 28-летний россиянин принял участие в 15 поединках, одержал 13 побед (9 – нокаутом) и потерпел два поражения.

17 апреля Немков победил американца Фил Дэвиса единогласным решением судей на турнире Bellator 257 в Анкасвилле (США). Тем самым, он впервые защитил свой титул в полутяжелой весовой категории.