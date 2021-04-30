Магомедшарипов может завершить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов может завершить свою спортивную карьеру.

«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», - приводит ТАСС слова неназванного собеседника.

При этом представители спортсмена отмечают, что он уже летом может получить бой в UFC. Ранее организация исключила россиянина из своего рейтинга из-за длительного неучастия в боях.

Последний раз Магомедшарипов дрался в октагоне 9 ноября 2019 года. Тогда судьи на турнире UFC в Москве отдали россиянину победу в поединке с американцем Кэлвином Каттаром.

Всего в 19 боях в смешанных единоборствах Магомедшарипов одержал 18 побед (6 нокаутом).