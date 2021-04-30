Источник: Магомедшарипов не собирается завершать карьеру и проведет бой летом или осенью

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов не собирается завершать свою спортивную карьеру, об этом сообщает Tele-sport.

По информации источника, следующий бой россиянин проведет летом или в начале осени, а соперником будет боец из топ-15 полулегкой весовой категории.

Напомним, ранее UFC исключил Магомедшарипова из своего рейтинга из-за длительного неучастия в боях.

Последний раз россиянин дрался в октагоне 9 ноября 2019 года. Тогда судьи на турнире в Москве отдали ему победу в поединке с американцем Кэлвином Каттаром.

Всего в 19 боях в смешанных единоборствах Магомедшарипов одержал 18 побед (6 нокаутом).