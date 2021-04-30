Тренер Магомедшарипова: Решение о продолжении карьеры будет принимать Забит и его семья

Тренер Забита Магомедшарипова Марк Генри заявил, что решение о завершении или продолжении карьеры будет принимать сам спортсмен вместе со своей семьей.

«Все будет зависеть от решения Забита и его семьи. Российские бойцы готовы драться до смерти, но при этом они знают, что самое важное в жизни. Вот за это я люблю их. И еще я бы хотел, чтобы больше бойцов имели такой же образ мышления, как у Забита, Хабиба и Хамзата, и чтобы они знали, что в жизни есть вещи гораздо важнее, чем ММА. Может быть, Забит проведет бой через несколько месяцев, а может и нет, посмотрим», - приводит слова Генри «Спорт-Экспресс».

Последний раз россиянин дрался в октагоне 9 ноября 2019 года. Тогда судьи на турнире UFC в Москве отдали ему победу в поединке с американцем Кэлвином Каттаром.

Всего в 19 боях в смешанных единоборствах Магомедшарипов одержал 18 побед (6 нокаутом).