Александр Шлеменко: Слухи об уходе Магомедшарипова распускают, чтобы вызвать обсуждения

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что сообщения об уходе Забита Магомедшарипова из ММА всего лишь пиар-ход.

«Никуда он не уйдет. Какой смысл? Мое мнение — это просто какая-то акция, чтобы вызвать обсуждения. С боями и гонорарами у него все нормально. Он зрелищно дерется. Не думаю, что ему не дают бой. Не в этом, наверное, дело. Но если он уйдет, то ничего сверхъестественного не произойдет. Мы вышли на уровень конвейера — одни уходят, другие приходят», - приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Последний раз Магомедшарипов дрался в октагоне 9 ноября 2019 года. Тогда судьи на турнире в Москве отдали ему победу в поединке с американцем Кэлвином Каттаром. По сообщениям некоторых источников, если россиянин продолжит карьеру, то проведет бой летом или в начале осени.

Всего в 19 поединках в смешанных единоборствах Магомедшарипов одержал 18 побед (6 нокаутом).