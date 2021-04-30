Менеджер Петра Яна: Спортсмены уже давно не могут получить визу США на территории России

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о том, что прекращение выдачи виз посольства США в Москве не сильно повлияет на российских спортсменов.

«Спортсмены уже очень давно не могут получить визу на территории России. Для нас запрет на выдачу виз уже давно не новость. На протяжении долгого времени российские спортсмены вынуждены получать визу в соседних странах или ближнем зарубежье. Не знаю, насколько повлияет, если визы будут продолжать беспрепятственно выдавать в консульствах США на территории других стран», - цитирует Абдрахманова «Чемпионат».

По заявлениям Олега Матыцина Министерство спорта совместно с МИД будет способствовать тому, чтобы ограничения выдачи американских виз не коснулись российских спортсменов.