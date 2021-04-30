Монсон отреагировал на решение посольства США не выдавать визу россиянам

Экс-боец ММА Джефф Монсон не считает, что лучшие российские спортсмены станут менять гражданство из-за решении посольства США не выдавать визу россиянам.

— Привлечет ли это к смене гражданства спортсменов? Думаю, что некоторые люди все же будут менять свое спортивное гражданство для участия в соревнованиях в Америке. Но только спортсмены высочайшего уровня на это пойдут. Однако я не думаю, что есть какое-то соревнование, ради которого можно поменять гражданство. Тем более, в скором времени там вроде не планируются Олимпийские игры и так далее, — передает слова Монсона Sport24.

Добавим, что американский боец ММА в ноябре 2015 года получил российское гражданство.