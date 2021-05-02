Нокаут Прохазки в поединке с Рейесом признан UFC одним из лучших в году

Нокаут Иржи Прохазки в бою с американцем Домиником Рейесом на UFC Вегас 25 назвали одним из самых зрелищных в текущем году.

«Появился новый кандидат на звание нокаута года! Иржи Прохазка – просто пушка!» - отмечается на странице UFC Europe в «Твиттере».

Напомним, победу бывшему чемпиону японского промоушена Rizin во втором раунде принес удар локтем с разворота, после которого экс-претендент на титул чемпиона UFC оказался на настиле и не смог продолжить поединок. Поединок был назван лучшим на турнире.

Для Прохазки это был второй бой в UFC, в июле 2020 года он одержал досрочную победу над еще одним экс-претендентом на титул в полутяжелом весе Волканом Оздемиром. Всего в ММА чешский боец одержал 28 побед, потерпев три поражения и один поединок завершил вничью. Для Рейеса этот проигрыш стал третьим кряду. Ранее он спорным судейским решением уступил чемпиону промоушена Джону Джонсу, а затем проиграл нокаутом Яну Блаховичу.