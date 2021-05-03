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03 мая 06:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Корейский Зомби» проведет свой следующий бой в UFC 20 июня

Соперником Чон Чхан Сона станет американец Дэн Иге.

Пресс-служба UFC сообщила, что Чон Чхан Сон по прозвищу «Корейский зомби» свой следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате проведет 20 июня.

На очередном турнире серии UFC Fight Night соперником корейца станет американец Дэн Иге.

Напомним, что Чон ранее вызывал на поединок россиянина Забита Магомедшарипова.

Свой предыдущий бой кореец провел 17 октября прошлого года против американца Брайана Ортеги. После пяти раундов единогласным решением судей победу одержал Ортега.

В 22 своих боях выступающий в полулегкой весовой категории «Корейский Зомби» одержал 16 побед при шести поражениях.

Иге в профессиональных смешанных единоборствах одержал 15 побед при трех поражениях.

источник: UFC.com
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