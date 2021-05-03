Ян попал в десятку лучших бойцов ММА без учета весовых категорий

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян попал в список лучших действующих бойцов без учета весовых категорий, опубликованный на сайте издания ESPN.

Экс-чемпион в легчайшем весе оказался на десятом месте вместе с Робертом Уиттакером. Лидерство в рейтинге захватил чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. На второй строке – Джон Джонс, который в рейтинге промоушена считается лучшим бойцом. Третье место занимает чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Также в десятку лучших попали Фрэнсис Нганну, Алекс Волкановски, Ян Блахович, Дейвисон Фигейреду, Дастин Порье и Макс Холлоуэй.

Добавим, что удерживающий чемпионский пояс UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг в список не попал.