Али Абдель-Азиз: Возможно мы больше не увидим Магомедшарипова в октагоне

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Забит считает, что заслужил шанс побороться за пояс, – заявил Абдель-Азиз в интервью для ESPN. – Однако в UFC уже назначили чемпионский бой. Так что нам предстоит с этим разобраться.

Забит настроен решительно, однако возможно что, мы его больше не увидим в октагоне. Тем не менее, в любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и в ближайшее время сообщим о принятом решении».

Магомедшарипов выступает в полулегкой весовой категории. Всего в его активе 18 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.