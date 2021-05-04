Нейт Диас из-за травмы не сможет подраться с Эдвардсом на турнире UFC 262

Американский боец Нейт Диас получил травму на тренировке и не сможет сразиться с британцем Леоном Эдвардсом 15 мая на турнире UFC 262.

Как сообщает MMA Junkie, бой перенесут на 12 июня, когда пройдет следующий номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата.

Диас, выступающий в полусредней весовой категории, не выходил в октагон с ноября 2019 года, когда уступил техническим нокаутом другому американцу Хорхе Масвидалю. Всего в активе Нейта 20 побед и 12 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Эдвардс одержал 18 побед при трех поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.