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05 мая 10:02
автор: Евгений Лиманский

Жорж Сен-Пьер: В UFC не хотели моего боя с Хабибом

Канадский боец рассказал, почему так и не встретился в октагоне с непобежденным чемпионом из России.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер объяснил, из-за чего его поединок с Хабибом Нурмагомедовым так и не удалось организовать.

«Я хотел этого боя, Хабиб – тоже. Но у UFC тогда были другие планы на Нурмагомедова. У них имелись более выгодные варианты с точки зрения бизнеса», – цитирует слова Сен-Пьера Sportskeeda.

Напомним, 39-летний канадец провел в смешанных единоборствах 28 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел 2 поражения. Он девять раз защищал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В своем заключительном поединке в ММА, состоявшемся в 2017 году, Сен-Пьер завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе, одолев удушающим приемом американца Майкла Биспинга. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после боя с американцем Джастином Гэтжи, в котором одержал 29 победу в ММА, защитив звание чемпиона UFC в легком весе.

источник: «Советский спорт»
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