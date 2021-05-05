Bellator уволил 15 бойцов

15 бойцов смешанного стиля (ММА) покинули американский промоушен Bellator.

Как сообщает «Метарейтинг», ссылаясь на MMA Junkie, из организации уволены Янник Бахати, Мэнди Бом, Джастин Берлинсон, Клаудио Конти, Рубен Кроуфорд, Зак Фримен, Уилл Флери, Константин Гнусариев, Малин Херманссон, Джейд Джоранд, Эй Джей Мэттьюс, Карл Мор, Пьетро Пенини, Джорджо Пьетрини и Бобби Волкер.

Добавим, что 8 мая по московскому времени состоится турнир Bellator 258. Главным событием вечера в американском Анкасвилле станет поединок двух бойцов из США – Хуана Арчулеты и Серджио Петтиса, выступающих в полулегкой весовой категории.

Добавим, что Арчулета одержал 24 победы при двух поражениях. В активе Петтиса 20 побед и пять поражений.