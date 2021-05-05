Куницкая объявила, что ее следующей соперницей станет Альдана

Яна Куницкая 10 июля проведет поединок против мексиканки Ирен Альданы на турнире UFC 264. Об этом россиянка сообщила в своем инстаграме.

«10 июля, UFC 264», – написала спортсменка, сопроводив сообщение своим фото и фотографией будущей соперницы.

В данный момент Альдана занимает четвертое место в рейтинге женского легчайшего веса UFC, а Куницкая – пятое.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 31-летняя россиянка одержала 14 побед при пяти поражениях, а 33-летняя мексиканка выиграла 12 боев и потерпела шесть поражений.