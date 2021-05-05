Шлеменко рассказал о своих планах начать политическую карьеру

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал о планах на жизнь после окончания спортивной карьеры, признавшись, что рассматривает возможность заняться политикой.

«Очень много людей просят зайти в политику. И я готовлюсь к этому. Уже получил соответствующее образование, сейчас слушаю наших политических обозревателей, трачу на это много времени. Тяжело, когда твоя спортивная карьера переплетается с политической, но это неизбежно, если ты становишься медийным человеком и лидером общественного мнения. Для кого-то, разумеется, я не являюсь лидером мнения, это их проблемы. Но для многих являюсь», – приводит слова Шлеменко Sport24.

Напомним, 7 мая Александр Шлеменко подерется впервые с декабря 2019-го. Во Владивостоке на турнире Fight Nights он встретится бразильцем Марсио Сантосом. Россиянин провел в смешанных единоборствах 73 боя, одержав 59 побед (32 нокаутом). Сантос одержал 15 побед (две нокаутом) в 20 боях.