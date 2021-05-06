Тренер Магомедшарипова: Забит будет драться только за титул, другие бои он не примет

Мансур Учакаев, тренер бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, рассказал о том, что его подопечный рассчитывает получить титульный бой в ближайшее время.

Напомним, что 30-летний спортсмен выступает в организации UFC в полулегкой весовой категории.

– Сегодня сложно получить бой за пояс, так как есть претенденты. Но завтра может все поменяться. Возможно, что Забит будет на своем стоять и он может по этой причине завершить карьеру – например, если они не пойдут на уступки. Он может принципиально не драться. Забит будет драться только за титул. Другие бои он не примет. Вот это я точно знаю, – цитирует Учакаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последний раз 30-летний Магомедшарипов дрался в октагоне 9 ноября 2019 года. Тогда судьи на турнире в Москве отдали ему победу в поединке с американцем Кэлвином Каттаром.

Всего в 19 поединках в смешанных единоборствах Магомедшарипов одержал 18 побед (6 нокаутом) и потерпел одно поражение.