Конор Макгрегор – о третьем поединке с Порье: Вы разбудили зверя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мыслями по поводу третьего боя с Дастином Порье.

Поединок состоится в ночь на 11 июля. Ранее 32-летний спортсмен отказался биться с американцем в полусредней весовой категории.

– 10 июля я без проблем сделаю это, мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся. Вы разбудили зверя. Зверя, которого подпитывают гораздо более серьезные силы. Молитесь, – цитирует Макгрегора RT, ссылаясь на Twitter ирландского бойца.

Напомним, первый бой между Макрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе этого года.

В своей карьере Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений. На счету 32-летнего Порье 27 выигрышей и шесть поражений. Один поединок был признан несостоявшимся.