Петтис победил Арчулету и стал чемпионом Bellator в легчайшем весе

Американский боец смешанных единоборств Серджио Петтис одержал победу над своим соотечественником Хуаном Арчулетой на турнире Bellator 258.

Поединок состоялся в ночь на 8 мая в Анкасвилле (США) и продлился все пять раундов – судьи единогласно отдали победу 27-летнему Петтису (50-45, 49-46, 49-46).

Таким образом Серджио стал новым чемпионом Bellator в легчайшем весе. Ранее он в рамках промоушена победил Альфреда Хашакяна и Рики Бандехаса. В своей карьере американец выиграл 21 бой из 26.

На счету 33-летнего Арчулеты 24 победы и три поражения в ММА.