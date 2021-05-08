Джонсон стал соперником Немкова в полуфинале Гран-при Bellator

В ночь на 8 мая в Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 258, одним из главных поединков которого стал бой между американцем Энтони Джонсоном и Жозе Аугусто Азеведо Барросом из Бразилии.

Поединок завершился на второй минуте второго раунда – Джонсон отправил своего соперника в нокаут. Таким образом, 37-летний американец вышел в полуфинал Гран-при, где проведет бой с россиянином Вадимом Немковым.

В своей карьере Джонсон одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. На счету 29-летнего Аугусто десять проведенных поединков, в которых он выиграл семь раз.