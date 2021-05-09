Серроне - после поражения от Мороно: Я сегодня выступил плохо, нет никаких оправданий

Боец смешанных единоборств Дональд Серроне дал комментарий после поражения в поединке с Алексом Мороно на турнире UFC Vegas 26.

«Мне нужно пересмотреть бой и определить, что случилось. Плохая получилась ночь. Мне нравится моя работа, но сегодня я выступил плохо, нет никаких оправданий», - приводит слова спортсмена MMAJunkie.

Напомним, что бой был остановлен в первом раунде решением судей, Серроне засчитали технический нокаут.

Отметим, что Мороно одержал 19-ю победу в карьере, также на счету американца семь поражений. Серроне потерпел поражение в 16-м бою из 52.