Чимаев хочет провести в UFC четыре боя за пять месяцев

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своих планах провести до конца текущего года четыре боя: два в полусреднем и два в среднем весе.

«Я буду биться в августе в полусреднем весе, в сентябре – в среднем, в ноябре – в полусреднем и в декабре – в среднем», – написал боец в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, Хамзат Чимаев провел в ММА девять боев, не потерпев ни одного поражения. Он был признан открытием 2020 года в UFC. В сентябре прошлого года он уже на 17-й секунде нокаутировал Джеральда Мершерта в рамках турнира UFC. В марте Хамзат объявил о завершении карьеры из-за последствий коронавирусной инфекции, однако вскоре решил вернуться в октагон.

Ранее Чимаев обратился к американцу Нилу Магни, победившему Джеффа Нила на UFC Вегас 26, заявив, что их бой будет следующим.