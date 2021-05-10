Макгрегор назвал самую легкую победу в карьере

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о своей самой легкой победе в карьере. Наиболее простым соперником для него был бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье во время их первого поединка, написал ирландец в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, первый бой между Макрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. Во второй встрече, прошедшей в январе 2021 года, американец взял уверенный реванш, завершив поединок досрочно во втором раунде.

В своей карьере Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений. На счету Порье 27 выигранных встреч и шесть неудач, один поединок был признан несостоявшимся.