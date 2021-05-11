Бой Вердума с Феррейрой признан несостоявшимся

Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси удовлетворила апелляцию экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердума на результат поединка с соотечественником Ренаном Феррейрой, сообщает MMA Junkie.

Напомним, 43-летний Вердум, с которым в UFC не стали продлевать контракт, сразился на турнире PFL против Феррейры. Ветеран был отправлен в нокаут, однако после боя выразил претензии в адрес судьи. Фабрисиу утверждал, что до своего поражения провел на сопернике удушающий «треугольником», после чего тот несколько раз постучал ему по плечу о сдаче боя, однако рефери этот момент упустил.

В итоге бой признан несостоявшимся.