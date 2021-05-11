Майкл Чендлер: Обнулю Оливейру первым же ударом

Американский боец Майкл Чендлер выразил уверенность в своей победе в предстоящем поединке против Чарльза Оливейры.

Напомним, Чендлер сразится с бразильцем 16 мая на турнире UFC 262 в Хьюстоне, штат Техас. На кону чемпионский титул в легком весе, который ранее освободил россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Оливейра будет сомневаться в себе уже после первого же размена, – цитирует Чендлера MMA Fighting. – Ему придется попереживать на свои ноги. Я устрою настоящую охоту за его головой, ногами и всем титулом. Первым же ударом, который попадет в цель, я его обнулю».

35-летний Чендлер – бывший чемпион Bellator в легком весе. В его активе 22 победы и пять поражений.

31-летний Оливейра в профессиональных смешанных единоборствах одержал 30 побед при восьми поражениях, а один из его поединков был признан несостоявшимся.