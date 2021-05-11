Махачев поднялся топ-10 рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, поднялся на десятое место в легком дивизионе, отыграв в обновленной версии рейтинга одну позицию, сообщает сайт Абсолютного бойцовского чемпионата.

В топ-3 бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидирует экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, вторую строчку занимает обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман, а замыкает тройку лучших полулегковес Алекс Волкановски.

Напомним, в активе Махачева 19 побед и одно поражение. В качестве следующего соперника для российского бойца рассматриваются бразилец Рафаэль Дос Аньос, американец Пол Фелдер и новозеландец Дэн Хукер.