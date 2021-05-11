Магомедшарипов пропустит около полугода из-за проблем со здоровьем

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов пропустит несколько месяцев из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил его тренер Мансур Учакаев.

«Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые надо решить. Мы сейчас займемся в первую очередь здоровьем Забита. Посмотрим, когда он уже вылечится, тогда и будет все ясно. Это минимум полгода», – приводит ТАСС слова специалиста.

Отметим, что на счету россиянина 18 побед и одно поражение в ММА.

Добавим, что свой последний поединок 30-летний боец провел в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Кэлвина Каттара на турнире UFC в Москве.