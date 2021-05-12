В США был арестован соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator

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Россия - Молодёжное первенство 12:00 Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0 П1 1.27 Х 5.30 П2 8.10
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Академия футбо 0 Тамбов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.05
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 1.90
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.23 Х 3.80 П2 2.60
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0 П1 1.07 Х 9.00 П2 19.0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 1.94
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.60
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.40
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 7.10
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.20 Х 3.90 П2 1.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.19 Х 7.40 П2 16.5
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 5.00 Х 4.30 П2 1.66
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 8.20 П2 17.0
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.68 Х 4.30 П2 4.80
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.20
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 6.50
12 мая 07:10
автор: Владислав Корегин

В США был арестован соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator

Джонсон использовал чужую кредитную карту для покупки билета на самолет.

Американский боец смешанных единоборств Энтони Джонсон был арестован в одном из казино города Анкасвилл, сообщает MMA Weekly.

По информации источника, 37-летнего спортсмена обвинили в краже личности. Отмечается, что боец использовал чужую кредитную карту для того, чтобы купить билет на самолет.

Напомним, что в ночь на 8 мая Джонсон нокаутировал бразильца Жозе Аугусто Азеведо в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Его следующим соперником должен стать россиянин Вадим Немков.

За всю карьеру в ММА Джонсон, ранее выступавший в UFC, одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.

источник: Mmaweekly
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