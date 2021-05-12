В США был арестован соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator

Американский боец смешанных единоборств Энтони Джонсон был арестован в одном из казино города Анкасвилл, сообщает MMA Weekly.

По информации источника, 37-летнего спортсмена обвинили в краже личности. Отмечается, что боец использовал чужую кредитную карту для того, чтобы купить билет на самолет.

Напомним, что в ночь на 8 мая Джонсон нокаутировал бразильца Жозе Аугусто Азеведо в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Его следующим соперником должен стать россиянин Вадим Немков.

За всю карьеру в ММА Джонсон, ранее выступавший в UFC, одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.