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Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 1.92 Х 3.80 П2 3.40
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.04
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.30
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 5.80
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 4.80 Х 4.60 П2 1.64
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.77
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.28 Х 6.10 П2 11.0
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.64 Х 4.30 П2 5.10
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.50
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.15 Х 9.00 П2 18.0
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.60
Испания - Примера 23:00 Атлетико М 0 Реал Сосьедад 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.80
12 мая 17:44
автор: Виктор Шарафудинов

Макгрегор за последние 12 месяцев получил больше доходов, чем любой другой спортсмен

Ирландский боец превзошел финансовые достижения звезд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Журнал Forbes составил список спортсменов, которые получили наибольший доход за последние 12 месяцев.

Первое место занял ирландский боец MMA Конор Макгрегор, который стал богаче на 180 миллионов долларов США. Из этой огромной суммы лишь 22 млн – это гонорары за поединки в октагоне, которых было лишь два. 150 миллионов долларов Магркгора принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve, а еще 8 млн – рекламные контракты.

Второе место у футболиста «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец получил за сезон-2020/21 сумму в 130 млн долларов. Из них 97 млн – зарплата по контракту с «Барселоной», а 23 млн – доходы от рекламы.

Замкнул первую тройку спортивных богачей Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». 70 млн португалец заработал непосредственно на футбольном поле, а еще 50 млн ему принесли доходы от рекламы и бизнеса. Его итоговый сезонный доход – 120 млн.

источник: Forbes
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