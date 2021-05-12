Макгрегор за последние 12 месяцев получил больше доходов, чем любой другой спортсмен

Журнал Forbes составил список спортсменов, которые получили наибольший доход за последние 12 месяцев.

Первое место занял ирландский боец MMA Конор Макгрегор, который стал богаче на 180 миллионов долларов США. Из этой огромной суммы лишь 22 млн – это гонорары за поединки в октагоне, которых было лишь два. 150 миллионов долларов Магркгора принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve, а еще 8 млн – рекламные контракты.

Второе место у футболиста «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец получил за сезон-2020/21 сумму в 130 млн долларов. Из них 97 млн – зарплата по контракту с «Барселоной», а 23 млн – доходы от рекламы.

Замкнул первую тройку спортивных богачей Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». 70 млн португалец заработал непосредственно на футбольном поле, а еще 50 млн ему принесли доходы от рекламы и бизнеса. Его итоговый сезонный доход – 120 млн.