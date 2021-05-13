Бразилец Мойзес может стать следующим соперником Махачева в UFC

Стало известно о том, когда вернется в октагон российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев.
Как сообщает ESPN, 29-летний спортсмен должен провести свой следующий поединок с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом в рамках одного из турниров UFC. Отмечается, что бой запланирован на 17 июля.
Последний поединок Махачев состоялся в марте 2021 года – россиянин победил американца Дрю Добера удушающим приемом. Всего на счету бойца 19 побед и одно поражение в карьере.
Что касается Мойзеса, то 26-летний бразилец 14 побед и четыре поражения в ММА
источник: ESPN