Рамзан Кадыров: Нурмагомедов - стопроцентный проект UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб - хороший спортсмен, но он проект UFC, он - 100% проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом и хорошие бои там бывают. Если кто-то пропустил бой, то сразу снимают с рейтинга, а его никогда не снимали с рейтинга.

Он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана или не знаю как еще там», - приводит слова Кадырова «МК-Спорт», ссылаясь на «Р-Спорт».

Напомним, что в марте 2021 года Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Добавим, что российский боец в MMA провел 29 поединков и остался непобежденным.